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В Новокуйбышевске крупный пожар в жилом доме тушили 82 человека В Самаре во время тушения пожара эвакуировали пять человек В Камышлинском районе при пожаре погиб человек В Октябрьске горела частная баня В Жигулевске при пожаре спасли трех человек

Пожары Происшествия

В Новокуйбышевске крупный пожар в жилом доме тушили 82 человека

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 30 сентября, в 21:20 в многоквартирном доме на ул. Молодежной, 3 в Новокуйбышевске вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

На пятом этаже загорелась квартира, пламя перекинулось на крышу.

Площадь пожара составила 1000 кв. метров. К тушению были привлечены 82 человека, 28 ед. техники, в том числе от МЧС России 41 человек, 15 ед. техники. В 23:38 огонь удалось локализовать.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 70 человек, в том числе 12 детей. Погибших и пострадавших нет", — сообщили в МЧС.

"Жители дома эвакуированы. Организована работа временного пункта размещения. Информация о пострадавших уточняется. Прокуратура г. Новокуйбышевска контролирует соблюдение прав жильцов дома и ход процессуальной проверки", — заявил заместитель прокурора города Новокуйбышевска Станислав Саппа.

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