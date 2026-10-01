В Новокуйбышевске крупный пожар в жилом доме тушили 82 человека

В среду, 30 сентября, в 21:20 в многоквартирном доме на ул. Молодежной, 3 в Новокуйбышевске вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
На пятом этаже загорелась квартира, пламя перекинулось на крышу.
Площадь пожара составила 1000 кв. метров. К тушению были привлечены 82 человека, 28 ед. техники, в том числе от МЧС России 41 человек, 15 ед. техники. В 23:38 огонь удалось локализовать.
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 70 человек, в том числе 12 детей. Погибших и пострадавших нет", — сообщили в МЧС.
"Жители дома эвакуированы. Организована работа временного пункта размещения. Информация о пострадавших уточняется. Прокуратура г. Новокуйбышевска контролирует соблюдение прав жильцов дома и ход процессуальной проверки", — заявил заместитель прокурора города Новокуйбышевска Станислав Саппа.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !