В Самарской области горели Toyota Land Cruiser, заброшки и мусор

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию 16 пожаров, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

В СТ "Ландыш" в с. п. Воскресенка горел гараж с автомобилем Toyota Land Cruiser и мансарда на площади 80 кв. м.

Неэксплуатируемые строения горели в Красноглинском районе (площадь пожара 100 кв м), два в Сызрани - на 40 "квадратах" и 15.

Загорание мусора произошло с. Новый Сарбай Кинельского района, в Нефтегорске и в с. Усинское Сызранского района.