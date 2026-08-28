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ЖКХ и благоустройство Общество

"Самарская набережная" создает питомник на стрелке рек Волги и Самары

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Растения для набережной Волги в Самаре будут выращивать в специальном питомнике. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

Фото: Юлия Зиганшина
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Ученые и жители твердят: "Самаре нужно больше зелени!" Но гибель сотен, а то и тысяч деревьев по всему городу лишь усугубила ситуацию. Что с ними стало? Эти растения планируется спасать или рубить? Какие локации будут озеленять, и как в целом изменилась политика в данной области? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.

"МАУ "Самарская набережная" получило на стрелке рек Волги и Самары участок под питомник, чтобы выращивать там цветы, кустарники, деревья. Первые посадки планируется осуществить уже в ближайшее время", -  сообщил глава департамента.

Возможно, будут созданы и другие питомники. По решению главы города ведомство планирует сформировать муниципальное задание на разведение растений. 

"Чтобы подрядчики выращивали нужные нам виды (орешник, сирень, хвойные и т.д.) до определенного уровня, а потом высаживали их в городе. Но получим мы эти деревья и кустарники в среду минимум лет через пять", - пояснил Евгений Владимирский.

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