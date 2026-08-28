"Самарская набережная" создает питомник на стрелке рек Волги и Самары

Растения для набережной Волги в Самаре будут выращивать в специальном питомнике. Об этом в интервью Волга Ньюс рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Евгений Владимирский.
"МАУ "Самарская набережная" получило на стрелке рек Волги и Самары участок под питомник, чтобы выращивать там цветы, кустарники, деревья. Первые посадки планируется осуществить уже в ближайшее время", - сообщил глава департамента.
Возможно, будут созданы и другие питомники. По решению главы города ведомство планирует сформировать муниципальное задание на разведение растений.
"Чтобы подрядчики выращивали нужные нам виды (орешник, сирень, хвойные и т.д.) до определенного уровня, а потом высаживали их в городе. Но получим мы эти деревья и кустарники в среду минимум лет через пять", - пояснил Евгений Владимирский.
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А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.