В Самаре состоится четырехчасовая тренировка по зумбе

В субботу, 29 августа, состоится фестиваль зумбы на самарской набережной в рамках городской акции "Самара в движении".

Десять тренеров по зумбе из разных фитнес-клубов Самары объединятся, чтобы дать четырехчасовой заряд энергии любителям спорта и активного образа жизни.

Тренировка будет проходить на Первомайском спуске. Начало в 17:00. Участие бесплатное.