В Самаре состоится четырехчасовая тренировка по зумбе

В субботу, 29 августа, состоится фестиваль зумбы на самарской набережной в рамках городской акции "Самара в движении".
Десять тренеров по зумбе из разных фитнес-клубов Самары объединятся, чтобы дать четырехчасовой заряд энергии любителям спорта и активного образа жизни.
Тренировка будет проходить на Первомайском спуске. Начало в 17:00. Участие бесплатное.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.