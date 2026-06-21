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В Самарской области прошла Х "Гонка героев"

КРАСНЫЙ ЯР. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Юбилейная "Гонка Героев" прошла на территории "Ассет Арены" в Красноярском районе в субботу, 20 июня.

2,5 тысячи спортсменов со всей России. 25 препятствий: стены, рукоходы, водные преграды и другие. Дистанция в 7,5 км для любителей и 10 км для профессионалов.

Все участники увезли с собой яркие эмоции и чувство победы над собой. Как это было — в нашем видео.

Также смотрите фоторепортаж.

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