В Самарской области пройдут соревнования по гонкам с препятствиями

В кемпинге "Русская охота" 19 апреля пройдут открытые соревнования для мальчиков и девочек, юношей и девушек по гонкам с препятствиями и чемпионат городского округа Самара среди взрослых, сообщает региональный минспорта.

К участию в соревнованиях приглашаются спортсмены, прошедшие соответствующую спортивную подготовку и имеющие медицинский допуск. Перед стартом проводится инструктаж по технике безопасности.

Участники несут персональную ответственность за соблюдение правил техники безопасности в рамках прохождения препятствий и выполнения соревновательных заданий.

- Чемпионат города будет разыгран на дистанции 5000-6000 метров среди участников старше 18 лет.

- Дети 6-9 лет пройдут 100-метровую полосу препятствий под руководством инструктора.

- Подростки от 10 до 17 лет смогут посоревноваться на дистанции 1000 метров.

Ознакомиться с регламентом соревнований и подать заявку на участие можно по ссылке.