В Самарской области пройдут соревнования по гонкам с препятствиями

В кемпинге "Русская охота" 19 апреля пройдут открытые соревнования для мальчиков и девочек, юношей и девушек по гонкам с препятствиями и чемпионат городского округа Самара среди взрослых, сообщает региональный минспорта.
К участию в соревнованиях приглашаются спортсмены, прошедшие соответствующую спортивную подготовку и имеющие медицинский допуск. Перед стартом проводится инструктаж по технике безопасности.
Участники несут персональную ответственность за соблюдение правил техники безопасности в рамках прохождения препятствий и выполнения соревновательных заданий.
- Чемпионат города будет разыгран на дистанции 5000-6000 метров среди участников старше 18 лет.
- Дети 6-9 лет пройдут 100-метровую полосу препятствий под руководством инструктора.
- Подростки от 10 до 17 лет смогут посоревноваться на дистанции 1000 метров.
Ознакомиться с регламентом соревнований и подать заявку на участие можно по ссылке.
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спасибо за интересный отдых))