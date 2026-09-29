Гранд-финал открытого чемпионата Поволжья по дрифту прошел на площадке ТК "Амбар"

19 и 20 сентября парковка ТК "Амбар" стала площадкой финального этапа открытого чемпионата Поволжья по дрифту Drift That… YUKA. В заключительном этапе приняли участие 26 пилотов из семи городов.
По итогам соревнований победительницей этапа стала Анастасия Дандылева - пилот из Санкт-Петербурга, показав лучший результат в финальных заездах. Среди команд сильнейшей оказалась RSPZD Motorsport.
Победителем сезона и обладателем главного титула стал Тимофей Никифоров из Самары. Второе и третье место заняли Валерий Абрамов (Тольятти) и Эмиль Файзуллин (Казань).
У зрителей была возможность прокатиться на Drift Taxi с профессиональным пилотом, посетить выставку автомобилей, поучаствовать в росписи гоночной машины от Василия Four, а главным событием стали заезды лучших дрифтеров Поволжья.
"Мы рады, что такое заметное событие вернулось на площадку ТК "Амбар" - туда, где все начиналось. Данный проект - отличный пример того, как развивается автомобильный спорт и расширяется круг его участников", - отметили организаторы.
Финальный этап на площадке ТК "Амбар" завершил сезон Drift That… YUKA 2026.
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спасибо за интересный отдых))