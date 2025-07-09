Самарец стал призером чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации

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В Дагестане в с. Нижнее Мулебки состоялся чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации в спортивной дисциплине "параплан — скоростное парение".

Фото: Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России