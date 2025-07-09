Самарец стал призером чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации

В Дагестане в с. Нижнее Мулебки состоялся чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации в спортивной дисциплине "параплан — скоростное парение".
Серебряным призером среди мужчин стал спортсмен из Самарской области Илья Муха. Он преодолел 295,9 км в полете и набрал 3355 очков.
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))