16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец стал призером чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации Тольяттинки заняли весь пьедестал на Кубке России по трейлу "Lada Sport Rosneft" стала победителем этапа Российской серии кольцевых гонок Елена Петрова стала победителем этапа Кубка России по альпинизму Гонщики "Мега-Лады" стали победителями командного первенства России

Экстремальный спорт Спорт

Самарец стал призером чемпионата России по спорту сверхлегкой авиации

МАХАЧКАЛА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Дагестане в с. Нижнее Мулебки состоялся чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации в спортивной дисциплине "параплан — скоростное парение".

Фото: Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России

Серебряным призером среди мужчин стал спортсмен из Самарской области Илья Муха. Он преодолел 295,9 км в полете и набрал 3355 очков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Тимофей Сергеев 24 июня 2024 12:06 Фестиваль уличной культуры СберСпот в Самаре объединил более 1100 любителей скейтбордов, самокатов и bmx

Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.

Валерий Ермолаев 04 декабря 2013 18:54 Горнолыжный сезон на "Красной Глинке" откроется 21 декабря

Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!

Елена Падюкова 25 сентября 2013 16:39 В Самаре состоялись соревнования подводных охотников "Самара. Волга-2013"

спасибо за интересный отдых))

Фото на сайте

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3