Самарские альпинисты стали призерами общего зачета Кубка России

С апреля по октябрь разыгрывался Кубок России по альпинизму в классе "скальный".
Всего состоялось шесть этапов: в Хакасии, Красноярском крае, Иркутской области, Башкортостане, Кабардино-Балкарии и в Севастополе. В зачет принимались результаты четырех.
По итогам сезона-2025 призерами Кубка России стали спортсмены из Самарской области - "Самарский клуб альпинизма" - Вадим Абрамов (второе место) и Дмитрий Блохин (третье место).
