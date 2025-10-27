16+
Экстремальный спорт Спорт

Самарские альпинисты стали призерами общего зачета Кубка России

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С апреля по октябрь разыгрывался Кубок России по альпинизму в классе "скальный".

Фото: Министерство спорта Самарской области

Всего состоялось шесть этапов: в Хакасии, Красноярском крае, Иркутской области, Башкортостане, Кабардино-Балкарии и в Севастополе. В зачет принимались результаты четырех.

По итогам сезона-2025 призерами Кубка России стали спортсмены из Самарской области - "Самарский клуб альпинизма" - Вадим Абрамов (второе место) и Дмитрий Блохин (третье место).

