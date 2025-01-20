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В Новокуйбышевске состоится Чемпионат и Первенство Самарской области по зимнему картингу

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске состоится Чемпионат и Первенство Самарской области по зимнему картингу.

Гонка внесена в календарь официальных спортивных мероприятий Самарской области на 2025 год. Она состоится 26 января в 9:00 Новокуйбышевске, территория стрелкового комплекса НСК Ранчо. 

Зачетный класс — Rotax max.

Свободные тренировки 25 января с 12:00 до 17:00.

К участию в Чемпионате Самарской области по зимнему картингу допускаются пилоты с 15 лет.
К участию в Первенстве Самарской области допускаются пилоты с 9 лет.
Пилоты без опыта допускаются к участию после обязательной тренировки за день до соревнований.

Все подробности по телефону: 8 929 708-05-85.

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