В Новокуйбышевске состоится Чемпионат и Первенство Самарской области по зимнему картингу.

Гонка внесена в календарь официальных спортивных мероприятий Самарской области на 2025 год. Она состоится 26 января в 9:00 Новокуйбышевске, территория стрелкового комплекса НСК Ранчо.

Зачетный класс — Rotax max.

Свободные тренировки 25 января с 12:00 до 17:00.

К участию в Чемпионате Самарской области по зимнему картингу допускаются пилоты с 15 лет.

К участию в Первенстве Самарской области допускаются пилоты с 9 лет.

Пилоты без опыта допускаются к участию после обязательной тренировки за день до соревнований.