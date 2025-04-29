Самарские скайраннеры стали победителями Кубка России по альпинизму

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В пос. Аршан республики Бурятия состоялись второй этап Кубка России по альпинизму в дисциплине "скайрнаннинг — вертикальный километр".

Фото: Федерация альпинизма России