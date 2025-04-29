Самарские скайраннеры стали победителями Кубка России по альпинизму

В пос. Аршан республики Бурятия состоялись второй этап Кубка России по альпинизму в дисциплине "скайрнаннинг — вертикальный километр".
Победителем соревнований стал спортсмен сборной Самарской области Сергей Лаптев, быстрее всех преодолевший дистанцию с набором высоты 1224 метра.
Третий этап Кубка России проходил в Ингушетии.
Победителем в скайраннинг-гонке и серебряным призером на вертикальном километре стала представительница Самарской области Елена Петрова.
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