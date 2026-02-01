16+
Представитель "Мега-Лады" занял второе место Личного чемпионата России по мотогонкам на льду

КУРГАН. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 1 февраля, в Шадринске завершился третий этап Личного чемпионата России.

Первым стал спортсмен из Уфы Никита Богданов, набравший 30 очков. Представитель "Мега-Лады" Никита Толокнов — серебряный призер (26 очков), бронза — у спортсмена из Каменска-Уральского Дмитрия Хомицевича (20 очков).

Другие гонщики "Мега-Лады" финишировали со следующим результатом: Игорь Кононов — 15 очков, Иван Хужин — 10, и Симон Свитек — 8.

Четвертый этап пройдет уже в следующие выходные — 7 и 8 февраля — в Уфе. 

