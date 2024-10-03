В состав "Мега-Лады" вошел Даниил Астафьев

Даниил Астафьев вошел в состав юниорской ледовой команды "Мега-Лада".
Обучающийся школы ГБУ "ОДЮСТШ" в команде с октября, сообщает пресс-служба клуба.
Даниил Астафьев вошел в состав юниорской ледовой команды "Мега-Лада".
Обучающийся школы ГБУ "ОДЮСТШ" в команде с октября, сообщает пресс-служба клуба.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
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спасибо за интересный отдых))