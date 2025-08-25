Lada Sport Rosneft завоевала пять трофеев на Moscow Raceway

Пилоты команды Lada Sport Rosneft завоевали пять трофеев на пятом этапе Российской серии кольцевых гонок. Соревнования прошли 23–24 августа на автодроме Moscow Raceway. Самым успешным для тольяттинской команды стал воскресный день: по результатам заезда удалось взять победный дубль в классе "Супер-Продакшн", а в SMP TCR Russia гоночных болельщиков приятно удивил дебютант гоночной команды.

Внимание гоночных экспертов в эти выходные было приковано к 18-летнему пилоту из Верхней Пышмы, выпускнику картинговой команды Lada Sport Rosneft Junior Артему Северюхину. В этом году молодой спортсмен уже выиграл семь из девяти гонок в Чемпионате России в зачетной группе "Формула-4". И этот результат не остался незамеченным: накануне подмосковного этапа Северюхин получил сенсационное приглашение в старшую кузовную команду. Артем выступил за рулем LADA Vesta TCR топовой категории российского кольца — SMP TCR Russia.

Для адаптации к новой технике Артему понадобилось всего несколько дней. Уже по итогам пятничной квалификации он опередил нескольких постоянных участников класса, в том числе, 6-кратного чемпиона серии, тольяттинца Дмитрия Брагина. Но настоящую сенсацию новобранец Lada Sport Rosneft совершил в воскресенье, когда, начиная гонку по правилам реверсивной стартовой решетки с первого ряда, отбил атаки сразу нескольких лидеров отечественного туринга и финишировал третьим. Уже во второй "кузовной" гонке в своей карьере Артем Северюхин поднялся на подиум.

Отличный результат показал и лидер Кубка России в классе "Супер-Продакшн" Леонид Панфилов. Несмотря на то, что квалификационные заезды подтвердили более высокую скорость машин соперников на этой трассе, отечественный автомобиль в Подмосковье демонстрировал безупречную надежность. Мастерство пилотов и тактические ошибки конкурентов позволили экипажу Lada Sport Rosneft максимально использовать свои шансы. В субботу Леонид Панфилов завоевал серебряную награду, уступив в борьбе за победу только нижегородцу Максиму Туриеву. А в воскресенье Панфилов и его напарник Андрей Петухов блестяще проехали гонку, финишировав первым и вторым соответственно. Командный кубок также достался дуэту пилотов Lada Sport Rosneft, что позволило упрочить лидерство в Кубке России.

Приближается конец сезона, и в календаре Российской серии кольцевых гонок значится ещё только два этапа. Ближайший вновь примет у себя автодром "Казань Ринг". Участники Чемпионата и Кубка России соберутся в столице Татарстана 13 и 14 сентября, а финал сезона пройдет в Грозном 9–11 октября.