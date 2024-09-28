В Новокуйбышевске открылись соревнования по картингу

В субботу, 28 сентября, в Новокуйбышевске состоялось открытие соревнований по картингу.
Более 50 участников из республики Марий Эл, Башкортостана, Саратовской, Кировской, Пензенской, Самарской и других областей покажут свое мастерство в лично-командных областных соревнованиях.
По жеребьевке первой стартовала команда из Новокуйбышевска.
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))