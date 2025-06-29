Тольяттинки заняли весь пьедестал на Кубке России по трейлу

В с. Архыз Карачаево-Черкесской республики состоялся Кубок России по трейловому бегу на дистанции 30 км.
Набор высоты на дистанции составил почти 3000 м.
Спортсменки из Тольятти заняли весь призовой пьедестал среди женщин: "золото" у Ольги Уколовой, "серебро" у Александры Афанасовой и "бронза" у Светланы Тимофеевой.
Все спортсменки тренируются у Владимира Тимофеева.
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))