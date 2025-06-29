Тольяттинки заняли весь пьедестал на Кубке России по трейлу

В с. Архыз Карачаево-Черкесской республики состоялся Кубок России по трейловому бегу на дистанции 30 км.

Набор высоты на дистанции составил почти 3000 м.

Спортсменки из Тольятти заняли весь призовой пьедестал среди женщин: "золото" у Ольги Уколовой, "серебро" у Александры Афанасовой и "бронза" у Светланы Тимофеевой.

Все спортсменки тренируются у Владимира Тимофеева.