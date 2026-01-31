16+
Экстремальный спорт Спорт

Фестиваль "Жигулевское море" будет проходить с 24 февраля по 1 марта

ТОЛЬЯТТИ. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Тольятти на акватории Куйбышевского водохранилища с 24 февраля по 1 марта будет проходить фестиваль "Жигулевское море": чемпионат России по сноукайтингу в дисциплине "марафон", соревнования любителей по сноукайтингу, сноувингу и зимнему виндсерфингу.

Маршрут в этом году будет новый: участники смогут увидеть красоты и достопримечательности Жигулевского моря. За четыре гоночных дня планируют провести четыре гонки.

Место проведения — Тольятти, ул. Спортивная, 23.

Программа чемпионата России

— 25 февраля | 11:00
Церемония открытия
— 25 февраля | 13:00
сигнал "Внимание" первой гонки
— 26–28 февраля | 11:00
сигнал "Предупреждение" первой гонки
— 28 февраля | не позднее 14:00
cигнал "Предупреждение" последней гонки
— 28 февраля | 18:00
Церемония награждения

Любительские соревнования

— 28 февраля, 1 марта | 11:00
сноукайтинг, сноувинг, зимний виндсерфинг

