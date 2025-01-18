"Гонка чемпионов" пройдет 25 января в Сосновке

В субботу, 25 января, в с. Сосновка на полигоне АвтоВАЗа пройдет 27 "Гонка чемпионов".
Сразу два пилота Формулы-1, победители "Дакара" и "Шелкового пути", триумфаторы российских чемпионатов в различных дисциплинах автоспорта и легендарный Царь на одной трассе.
На старт 27 Гонки Чемпионов выйдут:
Владимир Шешенин — действующий победитель Гонки Чемпионов
Кирилл Ладыгин — 8-кратный победитель Гонки Чемпионов
Виталий Петров — первый российский пилот Формулы-1
Никита Мазепин — пилот Формулы-1
Дмитрий Брагин — 3-кратный победитель Гонки Чемпионов
Клим Гаврилов — чемпион России по ралли 2024 в абсолютном зачете
Андрей Громов — обладатель Кубка России по кольцевым гонкам 2024 в классе спортпрототипов
Василий Кораблев — обладатель Кубка России по кольцевым гонкам 2024 в классе S1600
Михаил Митяев — победитель Гонки Чемпионов
Эдуард Николаев — пятикратный победитель ралли "Дакар"
Роман Русинов — победитель ралли "Шелковый путь 2024" в абсолютном зачете
Егор Санин — многократный призер Гонки Чемпионов
Михаил Симонов — чемпион России по кольцевым гонкам 2024 в классе "Туринг"
Александр Смоляр — бронзовый призер Чемпионата России по кольцевым гонкам 2024 в классе "Туринг"
Аркадий Цареградцев — чемпион России по дрифту
Ярослав Шевырталов — вице-чемпион России по картингу 2024 в классе KZ2.
В связи с ужесточением требований антитеррористических мер, в том числе в местах проведения спортивных мероприятий, на спортивном мероприятии будут усилены меры безопасности. В числе предпринимаемых мер: ужесточение пропускного режима при въезде на полигон с прохождением процедуры осмотра через рамки стационарных металлодетекторов, осмотр автотранспорта. Дополнительно вводится запрет на провоз, пронос запрещенных предметов согласно утвержденного списка.
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