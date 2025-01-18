"Гонка чемпионов" пройдет 25 января в Сосновке

В субботу, 25 января, в с. Сосновка на полигоне АвтоВАЗа пройдет 27 "Гонка чемпионов".

Сразу два пилота Формулы-1, победители "Дакара" и "Шелкового пути", триумфаторы российских чемпионатов в различных дисциплинах автоспорта и легендарный Царь на одной трассе.

На старт 27 Гонки Чемпионов выйдут:

Владимир Шешенин — действующий победитель Гонки Чемпионов

Кирилл Ладыгин — 8-кратный победитель Гонки Чемпионов

Виталий Петров — первый российский пилот Формулы-1

Никита Мазепин — пилот Формулы-1

Дмитрий Брагин — 3-кратный победитель Гонки Чемпионов

Клим Гаврилов — чемпион России по ралли 2024 в абсолютном зачете

Андрей Громов — обладатель Кубка России по кольцевым гонкам 2024 в классе спортпрототипов

Василий Кораблев — обладатель Кубка России по кольцевым гонкам 2024 в классе S1600

Михаил Митяев — победитель Гонки Чемпионов

Эдуард Николаев — пятикратный победитель ралли "Дакар"

Роман Русинов — победитель ралли "Шелковый путь 2024" в абсолютном зачете

Егор Санин — многократный призер Гонки Чемпионов

Михаил Симонов — чемпион России по кольцевым гонкам 2024 в классе "Туринг"

Александр Смоляр — бронзовый призер Чемпионата России по кольцевым гонкам 2024 в классе "Туринг"

Аркадий Цареградцев — чемпион России по дрифту

Ярослав Шевырталов — вице-чемпион России по картингу 2024 в классе KZ2.

В связи с ужесточением требований антитеррористических мер, в том числе в местах проведения спортивных мероприятий, на спортивном мероприятии будут усилены меры безопасности. В числе предпринимаемых мер: ужесточение пропускного режима при въезде на полигон с прохождением процедуры осмотра через рамки стационарных металлодетекторов, осмотр автотранспорта. Дополнительно вводится запрет на провоз, пронос запрещенных предметов согласно утвержденного списка.