16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Гонка чемпионов" пройдет 25 января в Сосновке Скайраннер Сергей Лаптев взял "бронзу" Amangeldy Race 2025 в Казахстане Экстремальный забег "Царь горы" пройдет в Волжском 12 января Тольяттинский спортсмен стал призером первого этапа личного чемпионата России по ледовому спидвею Тольяттинцы вышли в финал личного чемпионата страны по мотогонкам на льду

Экстремальный спорт Спорт

"Гонка чемпионов" пройдет 25 января в Сосновке

ТОЛЬЯТТИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 108
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 25 января, в с. Сосновка на полигоне АвтоВАЗа пройдет 27 "Гонка чемпионов".

Сразу два пилота Формулы-1, победители "Дакара" и "Шелкового пути", триумфаторы российских чемпионатов в различных дисциплинах автоспорта и легендарный Царь на одной трассе.

На старт 27 Гонки Чемпионов выйдут:
Владимир Шешенин — действующий победитель Гонки Чемпионов
Кирилл Ладыгин — 8-кратный победитель Гонки Чемпионов
Виталий Петров — первый российский пилот Формулы-1
Никита Мазепин — пилот Формулы-1
Дмитрий Брагин — 3-кратный победитель Гонки Чемпионов
Клим Гаврилов — чемпион России по ралли 2024 в абсолютном зачете
Андрей Громов — обладатель Кубка России по кольцевым гонкам 2024 в классе спортпрототипов
Василий Кораблев — обладатель Кубка России по кольцевым гонкам 2024 в классе S1600
Михаил Митяев — победитель Гонки Чемпионов
Эдуард Николаев — пятикратный победитель ралли "Дакар"
Роман Русинов — победитель ралли "Шелковый путь 2024" в абсолютном зачете
Егор Санин — многократный призер Гонки Чемпионов
Михаил Симонов — чемпион России по кольцевым гонкам 2024 в классе "Туринг"
Александр Смоляр — бронзовый призер Чемпионата России по кольцевым гонкам 2024 в классе "Туринг"
Аркадий Цареградцев — чемпион России по дрифту
Ярослав Шевырталов — вице-чемпион России по картингу 2024 в классе KZ2.

В связи с ужесточением требований антитеррористических мер, в том числе в местах проведения спортивных мероприятий, на спортивном мероприятии будут усилены меры безопасности. В числе предпринимаемых мер: ужесточение пропускного режима при въезде на полигон с прохождением процедуры осмотра через рамки стационарных металлодетекторов, осмотр автотранспорта. Дополнительно вводится запрет на провоз, пронос запрещенных предметов согласно утвержденного списка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Тимофей Сергеев 24 июня 2024 12:06 Фестиваль уличной культуры СберСпот в Самаре объединил более 1100 любителей скейтбордов, самокатов и bmx

Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.

Валерий Ермолаев 04 декабря 2013 18:54 Горнолыжный сезон на "Красной Глинке" откроется 21 декабря

Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!

Елена Падюкова 25 сентября 2013 16:39 В Самаре состоялись соревнования подводных охотников "Самара. Волга-2013"

спасибо за интересный отдых))

Фото на сайте

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Кирилл Ладыгин стал пятикратным победителем Рождественской гонки чемпионов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2