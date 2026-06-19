Самарские альпинисты стали призерами Кубка России

В альплагере Актру в республике Алтай состоялись этапы кубка России по альпинизму в дисциплинах скайраннинга "гонка" и "вертикальный километр".

В гонке на дистанции 14 км с набором высоты 1320 м с забегом на вершину Юбилейная высотой 3405 м второе место среди мужчин занял спортсмен из Самарской области Юрий Исмаилов.

В дисциплине "вертикальный километр" длиной 2,7 км с набором высоты 1000 м серебряные медали завоевали Юрий Исмаилов и Елена Петрова, сообщает минспорта Самарской области.