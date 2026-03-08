16+
Экстремальный спорт Спорт

Тольяттинский спортсмен Игорь Кононов — победитель личного Кубка России по мотогонкам на льду

ТОЛЬЯТТИ. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Фото: Министерство спорта Самарской области

В Тольятти 7 и 8 марта проходил личный Кубок России по мотогонкам на льду. Участие приняли сильнейшие гонщики страны, в том числе спортсмены тольяттинской "Мега-Лады" Игорь Кононов, Никита Толокнов, Иван Хужин, Симон Свитек и Никита Давлетшин.

По результатам всех заездов Игорь Кононов стал победителем соревнований, Никита Толокнов — бронзовый призер.

