Тольяттинский спортсмен Игорь Кононов — победитель личного Кубка России по мотогонкам на льду

В Тольятти 7 и 8 марта проходил личный Кубок России по мотогонкам на льду. Участие приняли сильнейшие гонщики страны, в том числе спортсмены тольяттинской "Мега-Лады" Игорь Кононов, Никита Толокнов, Иван Хужин, Симон Свитек и Никита Давлетшин.
По результатам всех заездов Игорь Кононов стал победителем соревнований, Никита Толокнов — бронзовый призер.
Последние комментарии
Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))