Тольяттинский спортсмен Игорь Кононов — победитель личного Кубка России по мотогонкам на льду

В Тольятти 7 и 8 марта проходил личный Кубок России по мотогонкам на льду. Участие приняли сильнейшие гонщики страны, в том числе спортсмены тольяттинской "Мега-Лады" Игорь Кононов, Никита Толокнов, Иван Хужин, Симон Свитек и Никита Давлетшин.

По результатам всех заездов Игорь Кононов стал победителем соревнований, Никита Толокнов — бронзовый призер.