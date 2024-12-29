Тольяттинский спортсмен стал призером первого этапа личного чемпионата России по ледовому спидвею

В Тольятти завершился первый этап личного чемпионата России по ледовому спидвею, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
Гонщики выявляли сильнейших в течение двух дней на треке СТК имени Анатолия Степанова. Спортсмен тольяттинской "Мега-Лады" Динар Валеев стал призером соревнований. Он завоевал серебро с 24 очками. Золото досталось Никите Богданову с 27 очками (Башкортостан), бронза — Дмитрию Солянникову с 23 очками (Башкортостан).
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