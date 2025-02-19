Игорь Кононов из "Мега-Лады" стал призером чемпионата России по мотогонкам на льду

В Московской области в непростых погодных условиях состоялся финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду.

Чемпионат разыгрывался в шесть этапов. Серебряным призером заключительного 6-го этапа стал тольяттинец Никита Толокнов.

Игорь Кононов на этапе занял 5-е место, что позволило ему подняться в топ-3 общего зачета

чемпионата. У тольяттинца бронза личного чемпионата России.

Победителем сезона в ледовом спидвее стал Никита Богданов из Уфы, серебряным призером — Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского.