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Игорь Кононов из "Мега-Лады" стал призером чемпионата России по мотогонкам на льду

КРАСНОГОРСК. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Московской области в непростых погодных условиях состоялся финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду.

Чемпионат разыгрывался в шесть этапов. Серебряным призером заключительного 6-го этапа стал тольяттинец Никита Толокнов.

Игорь Кононов на этапе занял 5-е место, что позволило ему подняться в топ-3 общего зачета
чемпионата. У тольяттинца бронза личного чемпионата России.

Победителем сезона в ледовом спидвее стал Никита Богданов из Уфы, серебряным призером — Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

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