Игорь Кононов из "Мега-Лады" стал призером чемпионата России по мотогонкам на льду

В Московской области в непростых погодных условиях состоялся финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду.
Чемпионат разыгрывался в шесть этапов. Серебряным призером заключительного 6-го этапа стал тольяттинец Никита Толокнов.
Игорь Кононов на этапе занял 5-е место, что позволило ему подняться в топ-3 общего зачета
чемпионата. У тольяттинца бронза личного чемпионата России.
Победителем сезона в ледовом спидвее стал Никита Богданов из Уфы, серебряным призером — Дмитрий Хомицевич из Каменска-Уральского.
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