Самара вновь станет центром дрифта Поволжья 11 и 12 июля

12 июля парковка торгового комплекса "Амбар" снова станет центром автомобильного спорта. Здесь пройдет этап открытого чемпионата Поволжья по дрифту Drift That… YUKA — соревнований, история которых во многом начиналась именно на этой площадке.

За годы существования Drift That вырос из локального проекта в один из самых известных чемпионатов по дрифту в Поволжье. А парковка ТК "Амбар" стала местом, где соревнования обрели свою узнаваемую атмосферу и тысячи поклонников автоспорта. По словам организаторов, именно здесь проект получил мощный импульс к развитию, а отдельные этапы собирали до 80 тысяч посетителей торгового комплекса за день.

Drift That… YUKA — это новый этап развития дрифта Поволжья. Организаторы делают соревнования еще более открытыми и зрелищными, чтобы каждый гость смог не только увидеть борьбу сильнейших пилотов региона, но и почувствовать себя частью большого автомобильного праздника.

Главным событием станут зрелищные парные заезды лучших дрифтеров Поволжья. Для гостей также подготовили одну из самых популярных активностей — Drift Taxi, где каждый желающий сможет проехать по трассе вместе с профессиональным пилотом и ощутить настоящий спортивный дрифт изнутри.

Кроме соревнований, посетителей ждут выставка интересных автомобилей, DJ-сет, розыгрыши призов, подарки и развлекательная программа для всей семьи.

Мероприятие проводится при поддержке Комитета Самарской области по дрифту АФСО.

11 июля на парковке ТК "Амбар" пройдут репетиционные заезды, а сам этап открытого чемпионата Поволжья по дрифту 12 июля. Начало программы — в 12:00. Вход для всех гостей свободный. 6+