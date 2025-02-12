Тольяттинская команда "Жигули" стала обладателем Кубка России по спидвею

В Саранске завершился командный Кубок России по мотогонкам на льду сезона 2024/2025. Участниками соревнования стали команды из Башкортостана, Мордовии, Приморского края, Московской, Пензенской и Самарской области, передает пресс-служба минспорта 63-го региона.
Самарскую область представляла тольяттинская команда "Жигули"(Иван Хужин, Матвей Волков и Симон Свитек).
По результатам четырех этапов Кубка России "Жигули" стали лидером по количеству набранных очков и выиграли трофей.
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Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
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