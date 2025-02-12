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Экстремальный спорт Спорт

Тольяттинская команда "Жигули" стала обладателем Кубка России по спидвею

САРАНСК. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Саранске завершился командный Кубок России по мотогонкам на льду сезона 2024/2025. Участниками соревнования стали команды из Башкортостана, Мордовии, Приморского края, Московской, Пензенской и Самарской области, передает пресс-служба минспорта 63-го региона.

Самарскую область представляла тольяттинская команда "Жигули"(Иван Хужин, Матвей Волков и Симон Свитек).

По результатам четырех этапов Кубка России "Жигули" стали лидером по количеству набранных очков и выиграли трофей.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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