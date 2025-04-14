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Сергей Лаптев взял две медали на Кубке России по альпинизму

КРАСНОЯРСК. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В селе Шушенское Красноярского края завершились этапы Кубка России по альпинизму в дисциплине "скайраннинг" с участием 400 спортсменов из 19 регионов.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Член сборной Самарской области по альпинизму Сергей Лаптев стал призером на двух дистанциях.

Он занял второе место на вертикальном километре со временем 44 минуты 28 секунд и стал третьим в гонке с результатом 2 часа 38 минут 31 секунда.

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