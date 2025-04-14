Сергей Лаптев взял две медали на Кубке России по альпинизму

В селе Шушенское Красноярского края завершились этапы Кубка России по альпинизму в дисциплине "скайраннинг" с участием 400 спортсменов из 19 регионов.

Член сборной Самарской области по альпинизму Сергей Лаптев стал призером на двух дистанциях.

Он занял второе место на вертикальном километре со временем 44 минуты 28 секунд и стал третьим в гонке с результатом 2 часа 38 минут 31 секунда.