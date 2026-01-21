16+
Экстремальный спорт Спорт

Сызранский автогонщик выиграл марафонскую гонку "24H Dubai Middle East"

ДУБАЙ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сызранский автогонщик Михаил Симонов успешно дебютировал на международном уровне. Мастер спорта России впервые в своей карьере принял участие в марафонской гонке 24H Dubai Middle East.

Фото: t.me/Mikhail_Simonov_avto

С 17 по 18 января Смирнов в составе команды Continental Racing Simpson Motorsport боролся за медали этих престижных соревнований. Экипаж выступал на автомобиле Audi R8 LMS GT3 EVO II под номером 69.

Партнерами Михаила по интернациональной команде стали Василий Владыкин, Андрей Солуковцев, Алекс Ака и Пауль Шойшнер.

"Мои первые 24 часа и первый старт на международной арене в классе GT3. И сразу победа в классе АМ и десятое место в абсолюте! Гонка была непростой: задача была изучить трассу и автомобиль. Я получал накат с каждым кругом прибавляя в темпе и понимании. Самым сложным оказался ночной отрезок — именно тогда проверяется физическая форма и концентрация. Темп был отличным, но под конец своего отрезка мне было непросто, начал уставать. Организм не обманешь, и это важный опыт, который точно пойдет в работу дальше.

Эта победа — результат работы всей команды! В суточных гонках решает не только скорость, но и слаженность, внимание к деталям и немного удачи. За час до финиша мы были вторыми в классе, а за двадцать минут до конца все изменилось.

Огромная благодарность всей команде и пилотам. Без такой общей работы этот результат был бы невозможен. Спасибо всем, кто следил и болел за нас! Мы двигаемся дальше! , — написал Смирнов в своем Телеграм-канале. 

 

