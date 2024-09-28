В Тольятти стартовал фестиваль скорости на воде "Жигулевская миля"

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В субботу, 28 сентября, в Тольятти прошло официальное открытие фестиваля скорости на воде "Жигулевская миля". Гостей и участников поприветствовала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фото: Министерство спорта Самарской области