В Тольятти стартовал фестиваль скорости на воде "Жигулевская миля"

В субботу, 28 сентября, в Тольятти прошло официальное открытие фестиваля скорости на воде "Жигулевская миля". Гостей и участников поприветствовала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Проведение подобных мероприятий стимулирует развитие водных видов спорта, а также способствует увеличению туристической привлекательности нашего региона.
С программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Фестиваль продлиться до 29 сентября.
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!
спасибо за интересный отдых))