Стала известна программа "Жигулевской мили 2024" в Тольятти

Стала известна программа Фестиваля скорости на открытой воде "Жигулевская миля 2024", который пройдет в Тольятти с 27 по 29 сентября.

Ключевое событие фестиваля — одиночные скоростные заезды на дистанциях 381 м (Малая Жигулевская миля), 470 м (Балтийская миля) и сверхскоростные заезды на дистанцию 762 м. Все эти величины не случайны и носят символический характер: самая глубокая точка Балтийского моря 470 м., самая высокая точка Жигулевских гор 381 м.

28 сентября на акватории встретятся участники на самой разнообразной водно-моторной техники — от гидроциклов и скутеров до моторных лодок и кастомных автомобилей-амфибий, способных ходить по воде и удивлять скоростями. И конечно зрители с восторгом будут наблюдать скоростные заезды чемпионских гоночных судов на водно-моторной технике класса "Формула-1".

29 сентября, в воскресенье, на акватории Жигулевского моря пройдет показательная Гонка чемпионов на воде. Традиционные зимние соревнования, проводимые АвтоВАЗом, ежегодно собирают самых титулованных спортсменов со всех уголков страны и полные трибуны зрителей. Летняя водная Гонка чемпионов также станет точкой притяжения звезд всероссийских и национальных соревнований на водно-моторной технике.

Впервые парные скоростные заезды пройдут на дистанции Жигулевской мили — 1433 м, равной конвейеру легендарного завода АвтоВАЗ, который уже в третий раз станет Титульным партнером Фестиваля.

Получить представление о природных красотах и уникальности территории, примыкающей к Тольятти, будет возможность в шатре Росзаповедцентра на новой набережной Тольятти 28 и 29 сентября.

Национальные парки "Бузулукский бор", "Самарская Лука" и Жигулевский государственный заповедник готовят программы знакомства со своей территорией для гостей фестиваля, а также фотовыставки, лекции и мастер-классы.

Утро первого фестивального дня начнется с "заповедной зарядки", а продолжится костюмированным SUP-карнавалом. Участники заплыва на досках преодолеют дистанцию Жигулевской мили в 1433 метра. Соорганизатором SUP-карнавала также выступит Росзаповедцентр, поэтому цель этого яркого мероприятия не только развлекательная, но и природоохранная! Участники заплыва выберут себе в качестве талисмана одного из редких видов животных или очаровательную нерпу — маскота всех фестивалей, которые проводят "Энтузиасты скорости", — и подготовят костюм. Самые запоминающиеся образы будут отмечены ценными подарками от Росзаповедцентра и природоохранных организаций Самарской области.

В финальный день "Жигулевской мили" состоится событие, которое объединит красоту местных жительниц и любовь к скорости. В воскресенье, 29 сентября, костюмированный велопробег "Новая Vesta — Мечта невесты!". Тольяттинские красавицы в белых платьях в сопровождении элегантных джентльменов на велосипедах стартуют с площади у Дворца бракосочетаний и финишируют на новой набережной Тольятти. Участники проедут четыре километра по главным городским улицам в сопровождении белоснежных свадебных автомобилей LADA Vesta и колонны мотоциклистов.

Помимо ключевых активностей, 28 и 29 сентября, на новой набережной Тольятти появятся множество ярких фотозон, анимация для детей, спортивные активности для взрослых, гоночная дистанция с радиоуправляемыми моделями и многое другое.