В Самаре открыли мемориальную доску с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову

В пятницу, 6 ноября, в Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски с бюстом руководителю советской разведки и контрразведки, генерал-лейтенанту, начальнику УНКГБ Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны, заместителю министра государственной безопасности СССР, начальнику внешней разведки СССР, начальнику Высшей школы КГБ имени Дзержинского, председателю Торгово-промышленной палаты СССР Евгению Питовранову.
В мероприятии принял участие губернатор Вячеслав Федорищев, а также заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и заместитель руководителя Службы организационно-кадровой работы ФСБ России генерал-лейтенант Олег Южаков, сотрудники Управления Федеральной Службы безопасности РФ по Самарской области, ветераны и молодое поколение.
"Сегодня мы открываем мемориальную доску с бюстом Евгению Петровичу Питовранову, человеку, который является для всех нас одним из основоположников, одним из самых ярких, сильных и мужественных руководителей нашей разведки и контрразведки. Для Самарской области, для Куйбышевской области деятельность Евгения Петровича была во многом определяющей завершение самого сложного этапа в истории Великой Отечественной войны. В 1944–1945-е годы оборонные предприятия работают на фронт. Куйбышев не зря стал городом трудовой доблести. Работают разведки всех стран. Работает большая система, которая направлена на то, чтобы разрушить наше великое государство. И мы знаем роль, которая была отведена в этой войне всем, кто служил в разведке, всем, кто служил в системе КГБ СССР. И, конечно же, вся история жизни, весь трудовой путь службы и служения Евгения Петровича является примером для многих поколений", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим.
Мероприятие прошло в рамках Международного патриотического проекта "Парад Памяти", под эгидой Российского военно-исторического общества в честь Дня памяти военного парада в Куйбышеве в 1941 году.
"Благодарен руководству страны, администрации президента, директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, помощнику президента России, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединском, директору Федеральной службы безопасности РФ, Герою РФ, генералу армии Александру Бортникову за то внимание, которое они уделяют сохранению памяти и истории великих подразделений, являющихся основой безопасности нашей страны", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
"У каждого разведчика удивительная судьба. Многие факты его биографии могут остаться под завесой тайны многие годы и десятилетия. И сегодня назвали только вершины деятельности Евгения Петровича Питовранова, и одних этих вершин хватит на несколько жизней. Он — удивительная фигура в мире разведки и контрразведки. Он беззаветно и страстно служил своему Отечеству", — сказал Николай Овсиенко.
С приветственным словом к участникам церемонии также обратился Олег Южаков. Он отметил, что открытие памятника государственному деятелю Евгению Питовранову — не только дань сохранения памяти, но и восстановление исторической справедливости: "Мы живем в эпоху беспрецедентного геополитического давления, когда против нашей страны ведется жестокая гибридная война. А наши противники пытаются переписать историю, исказить роль органов безопасности и стереть из народной памяти имена тех, кто десятилетиями защищал суверенитет нашей страны. В этих условиях нам необходимо крепко держаться за свои корни. Поэтому сохранение памяти о таких людях, как Евгений Питовранов, выступает элементом истинного патриотизма, ориентиром для новых поколений защитников Родины. Народ, который помнит свою историю, своих героев, непобедим".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
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Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...