В Самаре открыли мемориальную доску с бюстом руководителю советской разведки Евгению Питовранову

В пятницу, 6 ноября, в Самаре состоялось торжественное открытие мемориальной доски с бюстом руководителю советской разведки и контрразведки, генерал-лейтенанту, начальнику УНКГБ Куйбышевской области в годы Великой Отечественной войны, заместителю министра государственной безопасности СССР, начальнику внешней разведки СССР, начальнику Высшей школы КГБ имени Дзержинского, председателю Торгово-промышленной палаты СССР Евгению Питовранову.

В мероприятии принял участие губернатор Вячеслав Федорищев, а также заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и заместитель руководителя Службы организационно-кадровой работы ФСБ России генерал-лейтенант Олег Южаков, сотрудники Управления Федеральной Службы безопасности РФ по Самарской области, ветераны и молодое поколение.

"Сегодня мы открываем мемориальную доску с бюстом Евгению Петровичу Питовранову, человеку, который является для всех нас одним из основоположников, одним из самых ярких, сильных и мужественных руководителей нашей разведки и контрразведки. Для Самарской области, для Куйбышевской области деятельность Евгения Петровича была во многом определяющей завершение самого сложного этапа в истории Великой Отечественной войны. В 1944–1945-е годы оборонные предприятия работают на фронт. Куйбышев не зря стал городом трудовой доблести. Работают разведки всех стран. Работает большая система, которая направлена на то, чтобы разрушить наше великое государство. И мы знаем роль, которая была отведена в этой войне всем, кто служил в разведке, всем, кто служил в системе КГБ СССР. И, конечно же, вся история жизни, весь трудовой путь службы и служения Евгения Петровича является примером для многих поколений", — сказал глава региона Вячеслав Федорищев, обращаясь к присутствующим.

Мероприятие прошло в рамках Международного патриотического проекта "Парад Памяти", под эгидой Российского военно-исторического общества в честь Дня памяти военного парада в Куйбышеве в 1941 году.

"Благодарен руководству страны, администрации президента, директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину, помощнику президента России, председателю Российского военно-исторического общества Владимиру Мединском, директору Федеральной службы безопасности РФ, Герою РФ, генералу армии Александру Бортникову за то внимание, которое они уделяют сохранению памяти и истории великих подразделений, являющихся основой безопасности нашей страны", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

"У каждого разведчика удивительная судьба. Многие факты его биографии могут остаться под завесой тайны многие годы и десятилетия. И сегодня назвали только вершины деятельности Евгения Петровича Питовранова, и одних этих вершин хватит на несколько жизней. Он — удивительная фигура в мире разведки и контрразведки. Он беззаветно и страстно служил своему Отечеству", — сказал Николай Овсиенко.

С приветственным словом к участникам церемонии также обратился Олег Южаков. Он отметил, что открытие памятника государственному деятелю Евгению Питовранову — не только дань сохранения памяти, но и восстановление исторической справедливости: "Мы живем в эпоху беспрецедентного геополитического давления, когда против нашей страны ведется жестокая гибридная война. А наши противники пытаются переписать историю, исказить роль органов безопасности и стереть из народной памяти имена тех, кто десятилетиями защищал суверенитет нашей страны. В этих условиях нам необходимо крепко держаться за свои корни. Поэтому сохранение памяти о таких людях, как Евгений Питовранов, выступает элементом истинного патриотизма, ориентиром для новых поколений защитников Родины. Народ, который помнит свою историю, своих героев, непобедим".