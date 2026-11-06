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Экология Общество

"Тольяттиазот" поддержал экологическую инициативу "Чистый двор"

ТОЛЬЯТТИ. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" поддержал проект территориального общественного самоуправления № 1 (ТОС-1) Комсомольского района Тольятти "Чистый двор". Экологическая инициатива получила грантовые средства компании в рамках благотворительной программы "Химия добра" в 2026 году.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Концепция проекта заключалась в обустройстве контейнерной площадки для сбора мусора с возможностью внедрения системы раздельного сбора отходов. Первым этапом стал демонтаж старой площадки и уборка территории. Далее для удобства использования и защиты от осадков были смонтированы ограждения и навес. В заключение были установлены новые современные контейнеры.

Экологическая инициатива была распространена на многоквартирные жилые дома № 26 и 28 по улице Лизы Чайкиной, а также детскую поликлинику. Это позволило не только улучшить санитарное состояние и обеспечить эстетический вид двора, но и минимизировать количество несанкционированных свалок, создав удобную систему накопления твердых коммунальных отходов.

Территориальное общественное самоуправление № 1 получает поддержку компании не впервые. Благодаря предприятию и предложениям ТОС-1 в Комсомольском районе появилась новая спортивная площадка со столами для игры в теннис, парк пополнился современным светозвуковым оборудованием для организации танцевальных вечеров, а совсем недавно была благоустроена площадка по программе "Чистота — залог здоровья".

За время существования грантового конкурса "Химия добра" ТОАЗа было реализовано более 90 проектов на сумму около 20 млн рублей.

Марина Мельник, заместитель главного инженера по экологии АО "ТОАЗ":

"Сегодня крупная промышленность не может существовать обособленно от городов своего присутствия. В рамках ESG-принципов "Тольяттиазота" мы рассматриваем экологическую безопасность региона как комплексную экосистему, где модернизация производственных мощностей предприятия должна идти параллельно с повышением качества жизни и внедрением зеленых стандартов в городскую среду. Но ключевая ценность масштабирования таких проектов — синергия: бизнес дает инструменты, а жители инвестируют свою вовлеченность. Именно такое осознанное партнерство формирует экологическую культуру нового поколения".

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