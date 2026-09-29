Поджог камыша поставил лес в Безенчукском районе под угрозу: пламя охватило 245 гектаров

27 и 28 сентября на территориях, прилегающих к государственному лесному фонду Безенчукского лесничества, вспыхнули два масштабных возгорания камыша. Об этом рассказал Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Огонь почти достиг лесного массива и существовала серьезная опасность, что пожар охватит лес.

На данный момент ситуация под контролем: первый пожар полностью ликвидирован, второй — локализован, ведутся работы по окончательному дотушиванию. Площадь, затронутая огнем, оказалась внушительной, возгорания распространились на 245 гектаров.

Сейчас угрозы населенным пунктам и лесному фонду нет.

На месте происшествия оперативно развернули работу расчеты МЧС и лесопожарные силы Минприроды Самарской области. Чтобы сдержать распространение огня, специалисты лесного хозяйства провели противопожарную опашку вдоль границ леса — эта мера стала важным барьером на пути потенциальной катастрофы.

Артем Ефимов отметил: "Ситуацию держу на личном контроле".

Предварительная причина возгораний — умышленный поджог, кто‑то решил "расчистить" места для охоты и рыбалки. Артем Ефимов подчеркнул: "Это не халатность, а преступление. В степной зоне ветер меняется мгновенно, и чей‑то кощунственный "комфорт" мог обернуться катастрофой".

Артем Ефимов обратился к жителям: "Призываю каждого из вас: откажитесь от огня на природе. Берегите наши леса и Самарскую область!"

29 сентября, примерно в 18:27 минприроды сообщило, что возгорание на прилегающей к Безенчукскому лесничеству территории ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 256 гектаров.

Фото: Минприроды Самарской области

Также 29 сентября ликвидирован ландшафтный пожар возле Красноярского лесничества на площади 1,5 гектара.

Напомним, по 15 октября в Самарской области введен особый противопожарный режим.