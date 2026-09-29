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Работа и Кадры Общество

Продолжается прием заявок на конкурс "Лучший работодатель Самарской области"

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Продолжается прием заявок на конкурс "Лучший работодатель Самарской области", организатором которого выступает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Фото: Минтруд Самарской области

Впервые конкурс прошел в 2025 году. Его цель — выявление и поощрение наиболее социально ответственных работодателей.

В 2025 г. на участие в конкурсе поступило более 200 заявок. В настоящее время на рынке труда работодатели конкурируют за квалифицированных сотрудников. И чтобы привлечь и удержать специалистов на предприятиях и в организациях внедряются меры поддержки для сотрудников, новые формы профориентационной работы, расширяются возможности проведения досуга и укрепления здоровья.

"Сегодня специалисты оценивают место работы не только по уровню заработной платы, важна комфортная обстановка, возможности для самореализации, — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Многие работодатели Самарской области создают систему мер, которые делают их предприятие привлекательным для трудоустройства. Благодаря конкурсу у них есть возможность заявить о себе. Чтобы соревноваться можно было с равным, мы распределили участников по категориям: малые и микропредприятия — до 100 человек, средние предприятия — от 101 до 250 человек и крупные предприятия — свыше 250 сотрудников".

Участие в конкурсе — это не просто соревнование, это инструмент для развития HR-бренда, который позволяет:
— Привлечь лучших специалистов. Статус победителя конкурса -официальное подтверждение того, что компания заботится о сотрудниках.
— Удержать текущий коллектив. Внедрение мер поддержки сотрудников, программ для работников с детьми и развитие корпоративного досуга, которые оцениваются в рамках конкурса, напрямую влияют на лояльность и снижают текучесть кадров.
— Получить информационную поддержку. Победители получат широкое освещение своих кадровых практик в течение года после победы.

В конкурсе предусмотрено пять основных номинаций и две специальные.

Основные номинации: "Региональный лидер занятости", "Работа мечты для молодежи", "Эффективная политика по поддержке работников с детьми", "Трудоустройство участников специальной военной операции и членов их семей" — за проведение мероприятий, направленных на социально-трудовую адаптацию участников специальной военной операции и трудоустройство членов их семей, "Ответственное трудоустройство несовершеннолетних граждан".

Новая спецноминация "Повышение финансовой культуры работников" введена для предприятий, где заботятся о финансовом здоровье и снижении стресса в коллективе. Также в особой номинации будут оцениваться лучшие практики по внедрению современных технологий в сфере безопасности труда.

Заявки принимаются по 21 октября по электронной почте: mintrudso63@yandex.ru. Вся информация размещена на официальном сайте регионального минтруда.

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