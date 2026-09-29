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Работа и Кадры Общество

В Самарской области подвели итоги регионального этапа премии "Человек труда"

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Церемония награждения региональных победителей прошла в министерстве промышленности и торговли Самарской области. Премия чествует тех, кто своим трудом укрепляет экономику и социальную жизнь региона: инженеров, рабочих, наставников, молодых специалистов, трудовые династии и ветеранов.

Фото: предоставлено пресс-службой самарского отделения "Единая Россия"

Конкурс проходил в рамках федерального партийного проекта "Выбирай свое" с июня по сентябрь.

В этом году заявки принимались по пяти номинациям: "Технологический лидер", "Лучший наставник", "Молодой специалист", "Семейные трудовые династии" и "Совет ветеранов". Всего поступило 46 заявок от 34 предприятий региона.

Члены организационного комитета при отборе особое внимание уделяли конкретным результатам, демонстрирующим вклад в достижение целей организации или проекта. "Вот уже второй год я знакомлюсь с теми кандидатами, которые присылают свои заявки на нашу премию "Человек труда", и убеждаюсь, как много здесь талантливых людей", — поделилась председатель общественного совета партпроекта "Выбирай свое" в Самарской области Ирина Михайловская.

Как отметил член регионального оргкомитета премии Вячеслав Романов, сделать выбор было очень сложно. "Всех, кто не одержал победу в этом году, прошу не останавливаться и добиваться заветных призовых мест в следующем", — обратился он к участникам.

Всего в Самарской области были определены 17 региональных победителей, трое из которых в декабре этого года представят наш регион на федеральном этапе Премии.

Премия проводится в рамках федерального партийного проекта "Выбирай свое" и второй год подряд собирает профессионалов своего дела со всего региона. Проект направлен на поддержку отечественных производителей, импортозамещение, развитие промышленности и создание максимально благоприятных условий для деловой инициативы в ключевых отраслях экономики.

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