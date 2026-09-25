Члены Общественного совета обсудили реализацию нацпроекта "Кадры" и поддержку участников СВО

Выездное заседание Общественного совета при министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области состоялось на площадке Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка". Площадка выбрана не случайно, Международный институт рынка активно сотрудничает с министерством труда по разным направлениям подготовки кадров, в том числе по обучению участников СВО.

На заседании обсудили реализацию национального проекта "Кадры", новые подходы к квотированию рабочих мест, состояние производственного травматизма и профзаболеваемость в Самарской области.

"На заседания общественного совета министерства стараемся вынести острые вопросы, обсудить их с общественниками, чтобы найти новые подходы к работе, — рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Большой интерес вызвала тема квотирования рабочих мест для участников СВО. Самарская область была одним из первых регионов, где принят закон о квотировании рабочих мест, а в этом году в закон внесли изменения по обязательному предоставлению удаленных рабочих мест ветеранам СВО, чтобы расширить возможности трудоустройства, в первую очередь для инвалидов и жителей отдаленных районов".

Обсудили, как в регионе реализуются мероприятия нацпроекта "Кадры". В них активно участвуют и работодатели, и жители региона. Работодатели получают меры поддержки при трудоустройстве ветеранов СВО, инвалидов, многодетных родителей и других категорий граждан. А жители — бесплатно проходят переобучение по востребованным профессиям.

"Подготовка кадров — очень важный вопрос, — прокомментировал ректор Самарского университета государственного управления "Международный институт рынка" Вадим Чумак. — Наш университет реализует программы переподготовки и дополнительного образования для студентов и выпускников вузов. Кроме того, университет является активным участником проекта "Школа героев", который направлен на обучение и адаптацию ветеранов СВО".

Члены совета по всем вопросам внесли свои предложения, как сделать работу более эффективной. Они также готовы подключиться к информированию работодателей о мерах поддержки и требованиях регионального законодательства по квотированию рабочих мест.

"Вопрос подготовки кадров, обеспечения кадрами предприятий — все это очень важно для развития региона, — отметила заместитель председателя Общественного совета Ольга Моржицкая. — Поэтому члены Общественного совета активно участвуют в работе министерства".

В целях трудоустройства участников СВО министерство труда также продолжит работу по заключению соглашений с работодателями о создании дистанционных (удаленных) рабочих мест и созданию дополнительного резерва рабочих мест для инвалидов и участников специальной военной операции.