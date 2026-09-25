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Общество

В Самаре телебашня поддержит День тигра яркой подсветкой

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 27 сентября, в честь праздника, телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" преобразится: на ней появятся изображения тигров, а сама конструкция окрасится в характерные тигровые оттенки — все это в рамках акции Центра "Амурский тигр".

Световое оформление будет радовать горожан с наступления сумерек и до полуночи.

Световые представления также пройдут на высотных объектах РТРС в Астрахани, Благовещенске, Брянске, Грозном, Казани, Костроме, Мурманске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Ярославле и других городах.

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Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.

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