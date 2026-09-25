В Самаре телебашня поддержит День тигра яркой подсветкой

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В воскресенье, 27 сентября, в честь праздника, телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" преобразится: на ней появятся изображения тигров, а сама конструкция окрасится в характерные тигровые оттенки — все это в рамках акции Центра "Амурский тигр".