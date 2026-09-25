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Образование Общество

Самарские школьники — призеры всероссийского конкурса инициативного бюджетирования

МОСКВА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 24 сентября, в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров юбилейного X всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования. Награды авторам лучших инициатив вручили в рамках VIII всероссийской конференции по инициативному бюджетированию.

Фото: гимназия "Перспектива"

Среди победителей ученики муниципального бюджетного образовательного учреждения "Гимназия Перспектива" г. о. Самара, занявшие II место в номинации "Проект школьного инициативного бюджетирования" с проектом "Озорная зона". Ребятам вручили Диплом и денежную премию в размере 100 000 рублей для реализации инициатив.

Всего от Самарской области в конкурсе принимали участие 12 проектов, реализованных в 2025 году из них: 6 проектов в рамках государственной программы Самарской области "Народный бюджет Самарской области", 5 проектов "Школьного инициативного бюджетирования" и 1 инициативный проект в номинациях "Самый оригинальный проект", "Общественное партнерство", "Проект школьного инициативного бюджетирования" за которые отдано 20449 голосов. По итогам голосования во второй этап конкурса от региона прошли 4 проекта.

"Школьное и молодежное инициативное бюджетирование — это значимая площадка для развития финансовой грамотности, управленческих навыков и гражданской ответственности у подрастающего поколения. Необходимо рассказывать детям об основах финансовой грамотности и финансовой безопасности, учить их управлять бюджетом. В нашем регионе ребята представляют проекты, направленные на развитие образовательной и общественной среды — музейные экспозиции, медиапроекты, центры детских и студенческих инициатив, а также инициативы по обустройству актовых залов, зон отдыха. Поздравляю наших талантливых школьников и их наставника, показавших высокий результат реализации проекта "Озорная зона" на всероссийском уровне", — сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Директор гимназии "Перспектива" Татьяна Стародубова отметила, что эта победа стала результатом настоящей командной работы: "Инициатива детей нашла отклик у всего школьного сообщества: ее поддержали ученическое самоуправление, педагоги и родители. Мы искренне рады, что проект гимназии отмечен на всероссийском уровне".

"Мы гордимся нашей победой! Она дала нам мотивацию на дальнейшее участие в подобных проектах. Благодарим нашего наставника, советника директора по воспитанию Неутолимову Светлану Александровну. Участие в проекте подарило море эмоций и ярких воспоминаний. Атмосфера на конференции была очень торжественная и трепетная. Было интересно узнать о проектах других участников. У нас зародилось много новых идей, которые мы готовы воплотить", — поделились учащиеся гимназии "Перспектива".

Работа по поддержке общественных инициатив в регионе продолжается. В настоящее время министерством внутренней политики ведется прием конкурсной документации для участия в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области "Народный бюджет Самарской области" для реализации объектов в 2027 году. 

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