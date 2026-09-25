Минобороны РФ: над Самарской областью ночью сбивали БПЛА

В Минобороны РФ сообщили 25 сентября, что в период с 21:00 до 9:00 дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники над территорией Самарской области.
"В течение прошедшей ночи были перехвачены и уничтожены 592 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря", — отмечается в сообщении.
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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон