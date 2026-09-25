Минобороны РФ: над Самарской областью ночью сбивали БПЛА

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В Минобороны РФ сообщили 25 сентября, что в период с 21:00 до 9:00 дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники над территорией Самарской области.

Фото: сгенерировано нейросетью