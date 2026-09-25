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Происшествия

Минобороны РФ: над Самарской областью ночью сбивали БПЛА

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Минобороны РФ сообщили 25 сентября, что в период с 21:00 до 9:00 дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники над территорией Самарской области.

Фото: сгенерировано нейросетью

"В течение прошедшей ночи были перехвачены и уничтожены 592 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Самарской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Удмуртской Республики, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря", — отмечается в сообщении.

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