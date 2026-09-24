Госпитализирован мотоциклист, которого в Сызрани сбила Lada Vesta

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В среду, 23 сентября, в 23:15 в Сызрани в районе дома № 98 по ул. Декабристов столкнулись Lada Vesta и мотоцикл Honda.

Фото: ГУ МВД по Самарской области