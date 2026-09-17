В Самаре Hyundai сбил мужчину на инвалидной коляске

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В среду, 16 сентября, в 12:12 в Красноглинском районе Самары в ДТП пострадал инвалид, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области