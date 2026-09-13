Трое мужчин попали в больницу после столкновения машины со столбом под Самарой

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Утром в воскресенье, 13 сентября, в Волжском районе на пятом километре автомагистрали "Центральной" произошло ДТП с тремя пострадавшими, сообщает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС