Кроссовер влетел под цистерну: в Красноярском районе в жестком ДТП пострадал водитель

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В Красноярском районе ранним утром в среду, 9 сентября, произошла серьезная авария. По данным регионального ГУ МВД, в 04:40 на 381‑м км автодороги "Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к Самаре" автомобиль Jetour Dashing, двигавшийся со стороны Красного Яра в направлении Димитровграда, врезался в стоящий на обочине грузовик DAF с полуприцепом‑цистерной.

Фото: ГУ МВД по Самарской области