Кроссовер влетел под цистерну: в Красноярском районе в жестком ДТП пострадал водитель

В Красноярском районе ранним утром в среду, 9 сентября, произошла серьезная авария. По данным регионального ГУ МВД, в 04:40 на 381‑м км автодороги "Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к Самаре" автомобиль Jetour Dashing, двигавшийся со стороны Красного Яра в направлении Димитровграда, врезался в стоящий на обочине грузовик DAF с полуприцепом‑цистерной.
42‑летний водитель кроссовера нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате удара мужчина получил травмы и его госпитализировали.
За рулем грузовика находился 55‑летний водитель; он не пострадал.
Последние комментарии
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?