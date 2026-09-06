В Волжском районе водитель без прав сбила мальчика

В субботу, 5 сентября, в Волжском районе автомобиль Nissan Juke сбил восьмилетнего велосипедиста, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 15:00, когда не имеющая права управления транспортными средствами 31-летняя женщина за рулем иномарки ехала по внутридворовой территории вдоль дома № 8 по ул. 60 лет Октября в пос. Петра Дубрава, а ребенок пересекал дорогу на велосипеде.

Мальчика доставили в медицинское учреждение, откуда он был отпущен.