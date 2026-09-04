В Тольятти Lada Granta сбила пенсионерку на тротуаре

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В четверг, 3 сентября, в 16:50, 54-летний водитель Lada Granta, двигаясь задним ходом по тротуару в жилой зоне со стороны ул. Автостроителей в направлении ул. Тополиной, совершил наезд на 74-летнюю женщину-пешехода, стоявшую на тротуаре.