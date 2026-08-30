В Елховском районе перевернулся Hyundai - один человек погиб, двое госпитализированы

В воскресенье, 30 августа, в 16:15 в Елховском районе произошла смертельная автокатастрофа, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 36-летняя водитель Hyundai Solaris двигалась по 5 км автодороги "Борма — Кошки — Погрузная". В пути автомобиль улетел в кювет, после чего перевернулся.

Пассажир автомашины — 37-летний мужчина — погиб на месте до приезда скорой помощи, еще один пассажир, 38-летний мужчина, а также водитель доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.