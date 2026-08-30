Самарцы стали призерами чемпионата России по велоспорту в командной гонке

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В Белореченске республики Башкортостан завершились чемпионат и первенство России в парной и командной гонке на шоссе среди мужчин и юниоров, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области