"Акрон" сыграл вничью с московским ЦСКА

В пятницу, 28 августа, на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошла встреча тольяттинского ФК "Акрон" и московского ЦСКА. Игра закончилась со счетом 2:2.
Счет открыл на 13-й минуте нападающий ЦСКА Лусиано Гонду. На 23-й минуте защитник "Акрона" Йомар Роча сравнял счет. На 66-й минуте тольяттинцы забили еще один гол, но затем соперник сравнял счет.
Сейчас "Акрон" занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России. В активе тольяттинцев три очка после шести игр.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.