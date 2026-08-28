"Акрон" сыграл вничью с московским ЦСКА

В пятницу, 28 августа, на стадионе "Солидарность Самара Арена" прошла встреча тольяттинского ФК "Акрон" и московского ЦСКА. Игра закончилась со счетом 2:2.

Счет открыл на 13-й минуте нападающий ЦСКА Лусиано Гонду. На 23-й минуте защитник "Акрона" Йомар Роча сравнял счет. На 66-й минуте тольяттинцы забили еще один гол, но затем соперник сравнял счет.

Сейчас "Акрон" занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата России. В активе тольяттинцев три очка после шести игр.