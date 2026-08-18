КДК РФС рассмотрит удаление Джеффри Чинеду в матче "Крыльев Советов" с махачкалинским "Динамо"

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит удаление нападающего "Крыльев Советов" Джеффри Чинеду "за серьезное нарушение правил игры" в матче с махачкалинским "Динамо", сообщает пресс-служба РФС.
"Игрок приглашен на заседание комитета", — уточняется в сообщении. Заседание КДК пройдет 20 августа.
Напомним, 16 августа волжане на своем поле проиграли махачкалинскому "Динамо" со счетом 1:4. На 83-й минуте встречи Джеффри Чинеду получил красную карточку и был удален с поля за фол на защитнике гостей Андресе Аларконе.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.