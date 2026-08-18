КДК РФС рассмотрит удаление Джеффри Чинеду в матче "Крыльев Советов" с махачкалинским "Динамо"

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит удаление нападающего "Крыльев Советов" Джеффри Чинеду "за серьезное нарушение правил игры" в матче с махачкалинским "Динамо", сообщает пресс-служба РФС.

"Игрок приглашен на заседание комитета", — уточняется в сообщении. Заседание КДК пройдет 20 августа.

Напомним, 16 августа волжане на своем поле проиграли махачкалинскому "Динамо" со счетом 1:4. На 83-й минуте встречи Джеффри Чинеду получил красную карточку и был удален с поля за фол на защитнике гостей Андресе Аларконе.