Самарская область задает новые стандарты интеграции науки и высокотехнологичного здравоохранения

17 августа на Коллегии Министерства здравоохранения РФ под председательством Михаила Мурашко регион представил уникальную модель трансформации промышленного потенциала в медицинские инновации. С докладом, посвященным созданию полного цикла "разработка — производство — внедрение", выступил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.
Самарская область демонстрирует один из самых высоких уровней инновационной активности в стране (21,8% организаций по итогам 2025 года). Этот фундамент позволяет региону выстраивать медицинскую и фармацевтическую отрасли как приоритетные направления технологического суверенитета. Сегодня на базе двух ведущих вузов — Самарского государственного медицинского университета (участника первой группы программы "Приоритет-2030") и медицинского университета "Реавиз" — обучаются более 11,6 тыс. студентов, обеспечивая кадрами свыше 60 профильных предприятий региона.
Опыт СамГМУ по объединению науки и производства высоко оценили на федеральном уровне. "Министр здравоохранения Мурашко Михаил Альбертович доложил Президенту России о реализации мегапроектов в медицинской отрасли. Он привел наш вуз в качестве одного из примеров передового и перспективного подхода. При СамГМУ работают производства, которые позволяют оперативно доводить научные разработки до практического применения", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.
Ключевым элементом экосистемы выступает СамГМУ. Благодаря программе научно-технологического развития с объемом финансирования 7,7 млрд. рублей за 2021–2025 годы, университет создал действующую производственную базу. Это позволило довести до практического применения более 50 инновационных продуктов, которые уже поставляются в 80 регионов России и 18 стран мира.
Среди разработок: система хирургической навигации "Автоплан" успешно применена более чем в 2000 операциях; реабилитационные тренажеры СамГМУ помогли восстановить здоровье более 33 000 пациентов; внедрены CAR-T технологии для лечения онкогематологических заболеваний и широкая линейка биоимплантатов "Лиопласт"; организовано дистанционное наблюдение более чем за 34 000 пациентами с использованием специализированных цифровых приборов.
Важным шагом стало открытие в апреле 2025 года второй очереди Центра серийного производства при СамГМУ в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья", где налажен выпуск собственных разработок университета и созданы условия для контрактного производства.
"Самарская область доказывает, что университет сегодня — это полноценный индустриальный партнер. Благодаря программе "Приоритет-2030" мы создали уникальную экосистему СамГМУ, где научные разработки не ложатся на полку, а сразу идут в серийное производство при вузе", — подчеркнул врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
"При поддержке Минздрава РФ и Правительства Самарской области в СамГМУ сформирована полноценная инновационная экосистема, объединяющая научные, инжиниринговые и производственные компетенции для реализации полного цикла "от идеи до серии": от НИИ до собственного Центра прорывных исследований, Инжинирингового центра и Центра серийного производства, а также экосистемы различных сервисов. СамГМУ создает технологии, направленные на повышение доступности медицинской помощи, решение задач развития активного долголетия и других ключевых вызовов сферы здравоохранения", — комментирует ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов.
Правительство Самарской области софинансирует проекты, реализуемые СамГМУ в рамках программы "Приоритет-2030". С 2022 по 2025 годы на указанные цели из бюджета Самарской области было направлено более 340 млн рублей. Кроме того, поддержка научных школ, созданных в СамГМУ, осуществляется за счет регионального бюджета в рамках конкурсов на поощрение студентов, аспирантов и молодых ученых.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас