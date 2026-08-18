Самарская область задает новые стандарты интеграции науки и высокотехнологичного здравоохранения

17 августа на Коллегии Министерства здравоохранения РФ под председательством Михаила Мурашко регион представил уникальную модель трансформации промышленного потенциала в медицинские инновации. С докладом, посвященным созданию полного цикла "разработка — производство — внедрение", выступил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Самарская область демонстрирует один из самых высоких уровней инновационной активности в стране (21,8% организаций по итогам 2025 года). Этот фундамент позволяет региону выстраивать медицинскую и фармацевтическую отрасли как приоритетные направления технологического суверенитета. Сегодня на базе двух ведущих вузов — Самарского государственного медицинского университета (участника первой группы программы "Приоритет-2030") и медицинского университета "Реавиз" — обучаются более 11,6 тыс. студентов, обеспечивая кадрами свыше 60 профильных предприятий региона.

Опыт СамГМУ по объединению науки и производства высоко оценили на федеральном уровне. "Министр здравоохранения Мурашко Михаил Альбертович доложил Президенту России о реализации мегапроектов в медицинской отрасли. Он привел наш вуз в качестве одного из примеров передового и перспективного подхода. При СамГМУ работают производства, которые позволяют оперативно доводить научные разработки до практического применения", — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

Ключевым элементом экосистемы выступает СамГМУ. Благодаря программе научно-технологического развития с объемом финансирования 7,7 млрд. рублей за 2021–2025 годы, университет создал действующую производственную базу. Это позволило довести до практического применения более 50 инновационных продуктов, которые уже поставляются в 80 регионов России и 18 стран мира.

Среди разработок: система хирургической навигации "Автоплан" успешно применена более чем в 2000 операциях; реабилитационные тренажеры СамГМУ помогли восстановить здоровье более 33 000 пациентов; внедрены CAR-T технологии для лечения онкогематологических заболеваний и широкая линейка биоимплантатов "Лиопласт"; организовано дистанционное наблюдение более чем за 34 000 пациентами с использованием специализированных цифровых приборов.

Важным шагом стало открытие в апреле 2025 года второй очереди Центра серийного производства при СамГМУ в рамках национального проекта "Новые технологии сбережения здоровья", где налажен выпуск собственных разработок университета и созданы условия для контрактного производства.

"Самарская область доказывает, что университет сегодня — это полноценный индустриальный партнер. Благодаря программе "Приоритет-2030" мы создали уникальную экосистему СамГМУ, где научные разработки не ложатся на полку, а сразу идут в серийное производство при вузе", — подчеркнул врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

"При поддержке Минздрава РФ и Правительства Самарской области в СамГМУ сформирована полноценная инновационная экосистема, объединяющая научные, инжиниринговые и производственные компетенции для реализации полного цикла "от идеи до серии": от НИИ до собственного Центра прорывных исследований, Инжинирингового центра и Центра серийного производства, а также экосистемы различных сервисов. СамГМУ создает технологии, направленные на повышение доступности медицинской помощи, решение задач развития активного долголетия и других ключевых вызовов сферы здравоохранения", — комментирует ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов.

Правительство Самарской области софинансирует проекты, реализуемые СамГМУ в рамках программы "Приоритет-2030". С 2022 по 2025 годы на указанные цели из бюджета Самарской области было направлено более 340 млн рублей. Кроме того, поддержка научных школ, созданных в СамГМУ, осуществляется за счет регионального бюджета в рамках конкурсов на поощрение студентов, аспирантов и молодых ученых.