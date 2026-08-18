В селе Вязовка Елховского района открылся новый ФАП

Современное здание медучреждения в Елховском районе построено благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Качественную медицинскую помощь в шаговой доступности от дома получают более 250 жителей с. Вязовка и близлежащих населенных пунктов

Заботится о здоровье сельчан фельдшер Людмила Чиркина. Более 42 лет она заведует медицинским пунктом. "Я рада, что у жителей Вязовки появилось такое современное здание. Условия работы изменились кардинально. Теперь мы можем оказывать помощь на совершенно новом уровне", — отметила Людмила Чиркина.

Новое здание позволяет оказывать полный комплекс первичной медико-санитарной помощи: проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, оказание неотложной доврачебной помощи, патронаж беременных и медицинское наблюдение детей, вакцинация и др.

Для эффективной диагностики и лечения ФАП оснащен современным оборудованием: имеются портативный аппарат ЭКГ, дефибриллятор, глюкометры, весы для новорожденных, укладки для оказания неотложной помощи. Кроме того, рабочие места автоматизированы — наличие компьютера и стабильного подключения к интернету позволяет вести электронную медицинскую документацию и оперативно связываться со специалистами районной больницы через телемедицинские консультации.

"Открытие нового ФАПа в селе Вязовка — это результат планомерной работы по обновлению системы первичного звена здравоохранения. Мы создаем современные условия для оказания медицинской помощи, в том числе в отдаленных районах области. Губернатором региона Вячеславом Андреевичем Федорищевым поставлена задача: каждый житель независимо от места проживания должен получать качественную и своевременную помощь рядом с домом. Благодарю Людмилу Викторовну и всех наших медицинских работников за их самоотверженный труд и преданность профессии", — подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.