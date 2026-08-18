В селе Вязовка Елховского района открылся новый ФАП

Современное здание медучреждения в Елховском районе построено благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Качественную медицинскую помощь в шаговой доступности от дома получают более 250 жителей с. Вязовка и близлежащих населенных пунктов
Заботится о здоровье сельчан фельдшер Людмила Чиркина. Более 42 лет она заведует медицинским пунктом. "Я рада, что у жителей Вязовки появилось такое современное здание. Условия работы изменились кардинально. Теперь мы можем оказывать помощь на совершенно новом уровне", — отметила Людмила Чиркина.
Новое здание позволяет оказывать полный комплекс первичной медико-санитарной помощи: проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, оказание неотложной доврачебной помощи, патронаж беременных и медицинское наблюдение детей, вакцинация и др.
Для эффективной диагностики и лечения ФАП оснащен современным оборудованием: имеются портативный аппарат ЭКГ, дефибриллятор, глюкометры, весы для новорожденных, укладки для оказания неотложной помощи. Кроме того, рабочие места автоматизированы — наличие компьютера и стабильного подключения к интернету позволяет вести электронную медицинскую документацию и оперативно связываться со специалистами районной больницы через телемедицинские консультации.
"Открытие нового ФАПа в селе Вязовка — это результат планомерной работы по обновлению системы первичного звена здравоохранения. Мы создаем современные условия для оказания медицинской помощи, в том числе в отдаленных районах области. Губернатором региона Вячеславом Андреевичем Федорищевым поставлена задача: каждый житель независимо от места проживания должен получать качественную и своевременную помощь рядом с домом. Благодарю Людмилу Викторовну и всех наших медицинских работников за их самоотверженный труд и преданность профессии", — подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас