Самарский спортсмен стал призером Чемпионата мира по кабельному вейкборду и вейкскейту

Самарский спортсмен Владимир Балаев стал призером Чемпионата мира по кабельному вейкборду и вейкскейту, который прошел в Китае. Об этом в своем канале в Мах сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Чемпионат мира по воднолыжному спорту собрал в Пекине более 180 сильнейших спортсменов планеты.

"Владимир завоевал бронзу в дисциплине "вейкборд — электротяга" в открытой категории среди мужчин. В этом и огромная заслуга тренера Максима Балаева, он же является отцом вейкбордиста.

К слову, Владимир Балаев — действующий чемпион России, этот титул он завоевал несколько недель назад. Так держать", — написал глава Самарской области.