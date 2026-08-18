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Самарский спортсмен стал призером Чемпионата мира по кабельному вейкборду и вейкскейту

ПЕКИН. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский спортсмен Владимир Балаев стал призером Чемпионата мира по кабельному вейкборду и вейкскейту, который прошел в Китае. Об этом в своем канале в Мах сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. 

Чемпионат мира по воднолыжному спорту собрал в Пекине более 180 сильнейших спортсменов планеты.

"Владимир завоевал бронзу в дисциплине "вейкборд — электротяга" в открытой категории среди мужчин. В этом и огромная заслуга тренера Максима Балаева, он же является отцом вейкбордиста.

К слову, Владимир Балаев — действующий чемпион России, этот титул он завоевал несколько недель назад. Так держать", — написал глава Самарской области. 

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